Die Kosten für den bunten Lindwurm steigen Jahr für Jahr. Jetzt schlagen die Jecken Alarm: Das Geld aus Einnahmen und von Sponsoren reicht nicht. Was Stadträte dazu meinen.

Unbezahlbarer Spaß für die Karnevalisten in Halle?

Finanzsorgen beim Rosenmontagsumzug in Halle

Rosenmontag in Halle – hier ein Bild aus dem Vorjahr – ist ein teures Vergnügen. Vor allem wegen der Kehrgebühren, die die Jecken zahlen müssen.

Halle/MZ. - Rund 14.000 Euro kostet der Rosenmontagsumzug in diesem Jahr. Eine Summe, den die Veranstalter vom „Halle-Saalkreis Karneval Verein“ (HSKV) nicht mehr stemmen können. Größter Posten dabei: die Gebühren für die Kehrmaschinen der Stadtwerke, die als letzte im Zug mitfahren. 6.500 Euro sind das. „Für uns als gemeinnütziger Verein ist das nicht alleine machbar. Wir benötigen finanzielle Unterstützung“, heißt es in einem Brandbrief, den die Karnevalisten im Oktober an die Stadt Halle, Unternehmen und Sponsoren geschickt hat. „Rückmeldungen gab es keine darauf“, sagt HSKV-Präsident Ingo Küßner.