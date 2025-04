Der Kreiselternsprecher des Salzlandkreises, Kay Lorenz, fordert ein Ende des Sparkurses in der Bildungspolitik. Jetzt war er mit seiner Initiative in Aschersleben.

Initiative „No teacher no future“ macht Station auf Ascherslebener Markt

Aschersleben/MZ/kwu - Die Initiative „No teacher no future“, die von den Eltern im Salzlandkreis ins Leben gerufen wurde, hatte am Dienstag zu einer Info-Veranstaltung auf dem Markt in Aschersleben aufgerufen, um auf den akuten Lehrermangel aufmerksam zu machen.