Unbekannter greift in Halle Mann aus Russland an

In Neustadt wurde ein 50-Jähriger Hallenser erst beschimpft und dann geschlagen. Der unbekannte Täter gab ihm die Mitschuld am Krieg gegen die Ukraine.

In Neustadt wurde ein aus Russland stämmiger Mann angegriffen, der mit Frau und Kind unterwegs war.

Halle (Saale)/MZ - Ein 50-Jähriger Hallenser, der gebürtig aus Russland stammt, ist am Freitagabend gegen 18 Uhr von einem Unbekannten bedroht und dann geschlagen worden.

Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 50-Jährige Hallenser mit einer Frau, einer Ukrainerin, und ihrem gemeinsamen fünfjährigen Kind im Bereich der Ernst-Herrmann-Meyer-Straße in der südlichen Neustadt auf. Der Unbekannte sprach den 50-Jähringen an, gab ihm Mitschuld am derzeitigen Ukraine-Konflikt und bedrohte ihn mit Worten. Schließlich schlug der Unbekannte mit Fäusten auf den Mann ein. Laut Polizeiangaben entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden.

Erst nachdem mehrere Passanten eingriffen, ließ der Unbekannte ab und flüchtete vom Tatort. Der angegriffene Mann wurde im Gesicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein städtisches Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter soll 1,90 groß und dunkelhäutig sein. Er hatte eine Glatze und trug rote Oberbekleidung, Jeans und weiße Sneaker.