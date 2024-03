Im Jahr 2023 wurden neun unerklärliche Lichtphänomene über Halle und dem Saalekreis gemeldet. Eine Ufo-Meldestelle untersucht die Fälle, die von Bürgern beobachtet wurden. Was steckt wirklich dahinter?

Ufo-Alarm über Halle und dem Saalekreis? Was wirklich hinter den Lichtern am Himmel steckt

Erscheinungen wie diese wurden in der Region in und um Halle gleich vier Mal gemeldet. Manche Menschen vermuten dahinter Ufos.

Halle (Saale)/Querfurt/MZ - Unerklärliche Lichter, plötzliche Richtungsänderungen in der Luft oder blinkende Konstellationen am Nachthimmel. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen Erscheinungen am Firmament beobachten, die sie sich nicht erklären können.