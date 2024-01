Gartenbesitzer in Halle stehen vor einem ungewöhnlichen Problem: Durch den Altbergbau entstehen plötzlich Löcher im Boden. Erfahren Sie, warum dies geschieht und wie damit umgegangen wird.

Plötzlich ein Loch im Garten: Die alte Bergbau-Gefahr in Halle

Halle/MZ. - Als Johann Spengler Anfang des Jahres mal in seinem Schrebergarten in der Anlage „Am Tierheim“ nach dem Rechten sehen wollte, entdeckte er ein großes Loch. „Ich dachte erst, das waren Tiere, etwa Wühlmäuse, aber ich konnte keine Spuren entdecken“, so der 28-Jährige.