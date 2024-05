Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Als Tina Turners Welthit „The Best“ aus den Boxen über dem Spielfeld dröhnte und das Fangnetz in gefühlter Zeitlupe wieder an seinen Platz unter das Halendach fuhr, konnte Helena Mikkelsen nicht mehr innehalten. Hatte die dänische Handball-Ikone des SV Union Halle-Neustadt vorher schon feuchte Augen, während sie mit einem Video mit Grußbotschaften langjähriger Wegbegleiter von den Wildcats verabschiedet worden war, so liefen ihr nun, als der Klub unter anderem mit ihrem Trikot mit der Rückennummer 24 eine Hall of Fame gründete, Tränen über die Wangen. „Das ist gerade sehr hart, ich habe viele Gefühle in mir“, sollte die 27-Jährige dann später erzählen, „ich bin unglaublich stolz, da oben zu hängen und so lange für diesen Verein gespielt zu haben“.