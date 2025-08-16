Überfüllte Altkleidercontainer und Betreiber-Rückzug: Der Saalekreis sucht nach einer Lösung für das akute Problem. Welche Vorschläge im Umweltausschuss thematisiert wurden.

Überfüllte Altkleidercontainer sorgen für Probleme - was der Kreis dagegen unternehmen will

Überfüllte Altkleidercontainer wie in Bad Dürrenberg gibt es derzeit im gesamten Saalekreis.

Saalekreis/MZ. - „Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem das Thema in der Politik angekommen ist“, erklärte Vorsitzender Sven Czekalla (CDU) am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt des Saalekreises. Er bezog sich dabei auf die Altkleidersammlung, die sich in den vergangenen Monaten im gesamten Saalekreis zunehmend zu einem Problem entwickelt hat.