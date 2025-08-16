weather wolkig
  4. Altkleiderchaos im Saalekreis: Überfüllte Altkleidercontainer sorgen für Probleme - was der Kreis dagegen unternehmen will

Überfüllte Altkleidercontainer und Betreiber-Rückzug: Der Saalekreis sucht nach einer Lösung für das akute Problem. Welche Vorschläge im Umweltausschuss thematisiert wurden.

Von Luisa König 16.08.2025, 12:00
Überfüllte Altkleidercontainer wie in Bad Dürrenberg gibt es derzeit im gesamten Saalekreis.
Überfüllte Altkleidercontainer wie in Bad Dürrenberg gibt es derzeit im gesamten Saalekreis. (Foto: Stadt Bad Dürrenberg)

Saalekreis/MZ. - „Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem das Thema in der Politik angekommen ist“, erklärte Vorsitzender Sven Czekalla (CDU) am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt des Saalekreises. Er bezog sich dabei auf die Altkleidersammlung, die sich in den vergangenen Monaten im gesamten Saalekreis zunehmend zu einem Problem entwickelt hat.