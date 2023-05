In der Voßstraße in Halle haben drei Unbekannte ein Pärchen in dessen Wohnung attackiert. Die Täter entwendeten Bargeld und ein Handy. Verletzt wurde niemand.

Überfall in Halle: Unbekannte drängen in Wohnung und rauben Bewohner aus

Überfall in Halle: Zwei Personen wurden in ihrer Wohnung ausgeraubt.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in der Voßstraße gerufen. Ein Mann (30) und eine Frau (36) zeigten an, dass sich drei Unbekannte in die Wohnung drängten, nachdem die Tür von innen geöffnet worden war.

Sie forderten Geld von den beiden und entfernten sich gegen 15 Uhr mit einem Handy und Bargeld in dreistelliger Höhe. Die beiden Opfer waren geschockt, aber körperlich unverletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.