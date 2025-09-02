weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. OB will B80-Brücke abreißen: Tunnel statt Hochstraße in Halle – ist Vogts Plan überhaupt machbar?

Halles OB will die Hochstraße abreißen. Der Verkehr soll dann unter die Erde. Der Aufwand dafür wäre hoch, zumal der Franckeplatz mit der „Arschloch-Ampel“ schon heute überlastet ist.

Von Dirk Skrzypczak 02.09.2025, 17:50
Dieses Foto stammt von 1969 und zeigt den Bau der Hochstraße. Eingeweiht wurde sie am 7. Oktober 1971, zum Reupublikgeburtstag der DDR.
Dieses Foto stammt von 1969 und zeigt den Bau der Hochstraße. Eingeweiht wurde sie am 7. Oktober 1971, zum Reupublikgeburtstag der DDR. (Foto: Stadtarchiv)

Halle (Saale)/MZ - Als die 700 Meter lange Hochstraße zwischen der halleschen Altstadt und Halle-Neustadt Anfang der 1970er Jahre gebaut wurde, feierte man sie als attraktivstes Bauvorhaben im Bezirk Halle.