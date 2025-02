Halle (Saale)/MZ. - Zahlreiche Menschen haben am Freitag auf dem Marktplatz getanzt. Trotz des matschigen und kalten Wetters kamen rund 40 Personen zusammen, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen. „One Billion Rising“, zu Deutsch: eine Milliarde erhebt sich, ist ein globaler Aktionstag, an dem sich in den vergangenen Jahren etwa 200 Länder beteiligten.

