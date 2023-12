Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Geschäftspartner und Gäste führt Michael Schneider derzeit am liebsten von seinem Büro über das Parkdeck in das Neustadt Centrum. „Wer in der Adventszeit noch nicht bei uns war, erlebt einen Aha-Effekt. Das gibt es noch nicht mal in der Mädler-Passage in Leipzig“, sagt der Center-Manager.