Weil in Schkeuditz kein Platz für weiteres Wachstum ist, expandiert der Technikgebäude-Bauer Betonbau nach Halle. Für den neuen Standort in Bruckdorf gibt es große Pläne.

Halle (Saale)/MZ. - Gut 15 Jahre lang hat die ehemalige Betonwerk-Halle in Bruckdorf leergestanden, nun wird darin wieder gearbeitet: Seit Anfang Dezember baut das Unternehmen dort eine neue Produktionsstätte auf. In der Perspektive soll es bis zu 100 Arbeitsplätze geben, für den Start will Betonbau nach und nach auf 50 Mitarbeiter aufstocken. Am Mittwoch ist die Produktionsstätte offiziell eröffnet worden.