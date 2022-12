Hallenserin in Haft: So kam die Polizei der Mutter des toten Babys auf die Spur

Halle (Saale)/MZ - Der grausige Fund sorgte nicht nur in Halle für Betroffenheit und Entsetzen in der Nachweihnachtszeit: In den Abendstunden des 27. Dezembers 2021 hatte eine Spaziergängerin am Zaun der Stadtwirtschaft in der Äußeren Hordorfer Straße die Leiche eines Säuglings entdeckt. Seitdem suchte die Sonderkommission „Engel“ der Polizei fieberhaft nach der Mutter. Fast ein Jahr später können die Ermittler nun einen Erfolg vermelden. Am Montagmorgen wurde in Halle eine dringend tatverdächtige Frau vorläufig festgenommen.