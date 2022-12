Nach Leichenfund in Halle: Wer ist der Tote vom Busbahnhof?

Es könnte das erste Kälteopfer des Winters in Halle sein. Am Montag war ein lebloser Mann in einem Wartehäuschen entdeckt worden. Lebte er auf der Straße?

Die Polizei war am Montag mit Kriminaltechnikern vor Ort, um nach Spuren zu suchen. Noch ist offen, warum ein Mann in dem Wartehäuschen am Busbahnhof starb.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Fund einer Männerleiche am Montagmorgen in einem Wartehäuschen am Busbahnhof in Halle sind die Todesumstände noch unklar. Die Ermittlungen zur Ursache und zur Identität des Opfers dauerten an, sagte am Dienstag eine Polizeisprecherin.