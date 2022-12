Obdachloser am Busbahnhof in Halle erfroren?

Schreck am Montagvormittag: In einem Wartehäuschen lag eine Leiche. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht, so die Ermittler.

Am Busbahnhof in Halle ist am Montagvormittag eine leblose Person gefunden worden. Kriminaltechniker sind vor Ort, um Spuren zu sichern.

Halle (Saale)/MZ - Am Busbahnhof in Halle ist Montagvormittag eine leblose Person gefunden worden. Der Leichnam lag in einem Wartehäuschen. Gegen 8.30 Uhr hatten Passanten die Polizei verständigt. Ein Arzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, hieß es aus der Polizeiinspektion.

Hinweise auf Fremdeinwirkung habe man nicht feststellen können. Nach MZ-Informationen soll es sich bei dem Toten um einen Obdachlosen handeln. Man gehe entsprechenden Hinweisen nach, so die Ermittler. Zudem habe man ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um die Todesursache zu klären. Die Polizei war bereits am Montagmorgen wegen einer Messerattacke in Neustadt im Einsatz.