Messerattacke in Halle-Neustadt Vielzahl an Messerstichen: Verletzter Mann in Wohnung in Halle-Neustadt gefunden

Seit den frühen Morgenstunden läuft in Halle-Neustadt ein Einsatz der Polizei. In einem Mehrfamilienhaus im Ernst-Barlach-Ring wurde ein Mann mit schweren Verletzungen gefunden. Was bisher bekannt ist.