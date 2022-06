"Bis zur Unkenntlichkeit zerstört": Zeuge erzählt, wie es zu schwerem Unfall mit drei Toten auf A14 bei Halle kam

Auf der A14 bei Halle sind am Donnerstagabend bei einem schweren Unfall drei Menschen gestorben. Die Unfallstelle ist ein Ort der Verwüstung. Ein Zeuge berichtet, wie es zu dem tragischen Unglück kam, in das auch eine Nachwuchs-Fußballmannschaft aus Magdeburg involviert war.

Halle (Saale)/dpa/MZ - Bei einem der schwersten Unfälle auf der A14 im Raum Halle sind am Donnerstagabend drei Menschen gestorben. 18 Personen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Das Unglück hatte sich gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Dresden zwischen Trotha und der Götschetalbrücke ereignet. Zwei Kleinbusse, ein Pkw und ein Geländewagen waren in den Unfall verwickelt.