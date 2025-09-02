weather regenschauer
  4. Halle: Erste Tina-Straßenbahn fährt im Linienverkehr

ÖPNV Halle: Erste Tina-Straßenbahn fährt im Linienverkehr

Paukenschlag am Dienstagmorgen: Die erste Tina-Straßenbahn ist im regulären Dienst in Richtung Halle-Beesen gestartet.

Aktualisiert: 02.09.2025, 08:22
Premiere: Die erste Tina-Straßenbahn in Halle ist am Dienstagmorgen in den Liniendienst gestartet. Foto: Steffen Schellhorn

Halle (Saale)/MZ/AHS - Generationswechsel auf Schienen: Gut neun Monate nach ihrem Eintreffen in Halle ist am Dienstagmorgen die erste Tina-Straßenbahn der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) in den Liniendienst gestartet. Punkt 4.47 Uhr fuhr die Bahn am Betriebshof Freiimfelder Straße los, um an der Haltestelle Berliner Brücke die ersten Fahrgäste mitzunehmen.

Der Inbetriebnahme war eine Reihe umfangreicher Tests im halleschen Netz vorangegangen. Gebaut werden die neuen Bahnen - insgesamt sollen 56 Tinas in der Saalestadt fahren - des Schweizer Herstellers Stadler in dessen polnischem Werk in Siedlce. Von dort waren die ersten fünf, bereits in Halle befindlichen Züge, per Tieflader nach Halle transportiert worden.