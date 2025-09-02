EIL:
Ende der Umleitung in Sicht Eine Woche vorfristig - Neue B-184-Brücke bei Roitzsch wird endlich freigegeben
Bald rollt der Verkehr über die neue Brücke zwischen Bitterfeld und Delitzsch. Die Tempo-30-Zone in Roitzsch wird dann aufgehoben.
Aktualisiert: 02.09.2025, 14:16
Roitzsch/MZ. - Auf der Brücke herrscht geschäftiges Treiben: Presslufthammer rattern, Löcher werden mit Halterungen versehen. Mitarbeiter der Gräfenhainicher Firma Saferoad sind am Montagmittag dabei, alles für die Leitplanken vorzubereiten, die bis Donnerstag stehen sollen. Bis auf die Fahrbahnmarkierungen sei damit fast alles erledigt, heißt es vor Ort.