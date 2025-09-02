Bald rollt der Verkehr über die neue Brücke zwischen Bitterfeld und Delitzsch. Die Tempo-30-Zone in Roitzsch wird dann aufgehoben.

Eine Woche vorfristig - Neue B-184-Brücke bei Roitzsch wird endlich freigegeben

Der Neubau der B 184-Brücke bei Roitzsch ist fast abgeschlossen. Nur noch wenige Restarbeiten sind bis zur Freigabe am 19. September nötig.

Roitzsch/MZ. - Auf der Brücke herrscht geschäftiges Treiben: Presslufthammer rattern, Löcher werden mit Halterungen versehen. Mitarbeiter der Gräfenhainicher Firma Saferoad sind am Montagmittag dabei, alles für die Leitplanken vorzubereiten, die bis Donnerstag stehen sollen. Bis auf die Fahrbahnmarkierungen sei damit fast alles erledigt, heißt es vor Ort.