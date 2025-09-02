Das Dessau-Roßlauer Tiefbauamt zieht eine erste Zwischenbilanz - und gibt einen Ausblick.

„Tränkungsverfahren“ wird fortgesetzt - Diese sechs Dessau-Roßlauer Straßen werden 2025 noch saniert

Dessau-Rosslau/MZ. - Wie das Tiefbauamt in einer aktuellen Pressemitteilung erklärt sollen im Jahr 2025 sechs Straßen in Dessau-Roßlau ertüchtigt werden. Dabei handelt es sich um die Straßen Am Ziethetal, Teichdammweg, Bergens Busch, Am Poetenwall, Alt Scholitz sowie Zwickmantel.