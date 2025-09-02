weather regenschauer
Dessau-Roßlau
  Sanierung von Straßen: „Tränkungsverfahren" wird fortgesetzt - Diese sechs Dessau-Roßlauer Straßen werden 2025 noch saniert

Das Dessau-Roßlauer Tiefbauamt zieht eine erste Zwischenbilanz - und gibt einen Ausblick.

Von Tizian Hempel Aktualisiert: 02.09.2025, 14:14
Baustellenschild
Baustellenschild Foto: imago/McPHOTO)

Dessau-Rosslau/MZ. - Wie das Tiefbauamt in einer aktuellen Pressemitteilung erklärt sollen im Jahr 2025 sechs Straßen in Dessau-Roßlau ertüchtigt werden. Dabei handelt es sich um die Straßen Am Ziethetal, Teichdammweg, Bergens Busch, Am Poetenwall, Alt Scholitz sowie Zwickmantel.