EIL:
Sanierung von Straßen „Tränkungsverfahren“ wird fortgesetzt - Diese sechs Dessau-Roßlauer Straßen werden 2025 noch saniert
Das Dessau-Roßlauer Tiefbauamt zieht eine erste Zwischenbilanz - und gibt einen Ausblick.
Aktualisiert: 02.09.2025, 14:14
Dessau-Rosslau/MZ. - Wie das Tiefbauamt in einer aktuellen Pressemitteilung erklärt sollen im Jahr 2025 sechs Straßen in Dessau-Roßlau ertüchtigt werden. Dabei handelt es sich um die Straßen Am Ziethetal, Teichdammweg, Bergens Busch, Am Poetenwall, Alt Scholitz sowie Zwickmantel.