Erste Bahn der neuen Generation wird am Freitag ausgeliefert. Wieiviele dieser klimafreundlichen und barrierefreien Wagen die Halleschen Verkehrsbetriebe bestellt haben.

Halle/MZ. - Pünktlich zum Nikolaustag macht sich Halle selbst ein Geschenk: Am 6. Dezember kommt die erste „Tina“-Straßenbahn in der Saalestadt an. ). Tina steht für Total Integrierter Niederflurantrieb und bietet den Fahrgästen künftig ein völlig neues Mitfahrgefühl: attraktiv, klimafreundlich und 100 % barrierefrei. Ab 2025 ersetzen nach ausgiebigen Tests nach und nach die neuen TINAs die Niederflurbahnen MGT6D, die seit 30 Jahren im Einsatz sind und nun ausgedient haben.

Auch Bürgermeister und Ministerin nehmen „Tina“ in Halle in Empfang

Der Schienenfahrzeughersteller Stadler liefert die erste Tina von insgesamt 56 Fahrzeugen nach Halle. Neben Havag-Vorstand Vinzenz Schwarz werden unter anderem auch Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt, Bürgermeister Egbert Geier und weitere Gäste den Wagen in Empfang nehmen.