Brand in Halle (Saale) Mit Video: Tiere vor Feuer gerettet: Scheune in Halle-Lettin niedergebrannt

Am Donnerstagnachmittag ist in Halle-Lettin eine Scheune in Brand geraten. Was Einsatzleiter Sascha Heier zum Feuerwehreinsatz sagt und wie zwei Schafe gerettet werden konnten.