Tom Wolter: In wie viele Rollen er als Theatermann geschlüpft ist, ist nicht zu zählen. Er wird fehlen in Halles Stadtgesellschaft.

Halle (Saale)/MZ. - Für einen Moment schien am Dienstag die Welt in der Saalestadt stillzustehen. Die Nachricht vom plötzlichen Tod Tom Wolters hat in Halles Stadtgesellschaft große Trauer und tiefe Betroffenheit ausgelöst. Der prominente Schauspieler, Theatergründer und Lokalpolitiker ist am Montag überraschend gestorben. Er wurde 56 Jahre alt, hinterlässt sechs Kinder und zwei Enkel.