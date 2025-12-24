Aus einem geplanten Jahr sind mehr als zehn geworden: 2014 zog Matthias Klapperstück für den Job nach Australien. Inzwischen hat der Bio-Informatiker dort seine zweite Heimat gefunden. Halle bleibt für den begeisterten Schlagzeuger aber Heimat Nummer 1 - auch wenn er aus guten Gründen zum Fest „Down Under“ bleibt.

Tauchen statt Tanne - Wie ein Hallenser am anderen Ende der Welt Weihnachten feiert

Tauchen statt Tanne: Hallenser Matthias Klapperstück hat in Australien eine zweite Heimat gefunden. Das Weihnachtsfest wird der Bio-Informatiker „Down Under“ verbringen.

Halle (Saale)/MZ - Zum Abschied von Halle gab es für Matthias Klapperstück eine gefeierte Session im Brohmers, danach ging es für den Bio-Informatiker und begeisterten Schlagzeuger Tausende Kilometer weit in die Ferne: nach Australien. Das war 2014. Ursprünglich sollte es ein Uni-Aufenthalt für ein Jahr sein - jetzt lebt und arbeitet Klapperstück schon über zehn Jahre am anderen Ende der Welt. Und auch Weihnachten wird der Hallenser „Down Under“ verbringen.