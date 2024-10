Tag der deutschen Einheit in Halle Tag der deutschen Einheit: Wie die offene Chorprobe für das Kerzensingen am 3. Oktober in Halle übt

Am Tag der Deutschen Einheit wird auf dem halleschen Marktplatz wieder gemeinsam gesungen. Dafür wurde sogar mit Freiwilligen in der Ulrichskirche in Halle geprobt. Was das gemeinsames Singen ausmacht.