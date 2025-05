Tafel Halle in Not - wie Hallenser jetzt helfen können

Halle (Saale)/MZ. - Für die meisten von uns ist der Gang in den Supermarkt etwas Selbstverständliches. Hier kaufen wir, was wir für das abgespeicherte Rezept benötigen – oder eben das, worauf wir gerade einfach Lust haben. Doch nicht alle Menschen können so spontan einkaufen gehen. Knapp zwei Millionen Menschen in Deutschland müssen für ihre Lebensmittel einmal in der Woche Schlangestehen, und zwar hier: bei der Tafel. Die Bedürftigen stehen allerdings immer häufiger vor leeren Regalen. Auch in Halle.