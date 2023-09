Die Polizei in Halle fahndet mit Aufnahmen aus der Videoüberwachung eines Supermarktes nach zwei Ladendieben. Die mutmaßlichen Täter schlugen schon im Februar zu.

Supermarkt in Richard-Paulick-Straße: Diese beiden Ladendiebe werden gesucht (Fotos im Text)

Fahndung in Halle

Zwei Männer haben in einem Supermarkt in Halle Waren gestohlen.

Halle (Saale)/MZ - Das Polizeirevier Halleermittelt derzeit gegen zwei unbekannte Männer wegen eines gemeinschaftlichen Diebstahls. Die Tat ereignete sich am 10. Februar dieses Jahres gegen 18.10 Uhr in einem Supermarkt in der Richard-Paulick-Straße. Dabei wurden laut Polizei Waren im Gesamtwert von 42,97 Euro gestohlen.

Im Rahmen der laufenden Untersuchungen konnten nach Angaben der Polizei zwei Aufnahmen aus der Videoüberwachung des Supermarktes sichergestellt werden.

Dieser mutmaßliche Ladendieb wird in Halle gesucht. (Foto: Polizei)

Das Amtsgericht Halle hat nun die Veröffentlichung dieser Überwachungsbilder genehmigt.

Wer kennt diesen mutmaßlichen Ladendieb? (Foto: Polizei)

Die Polizei ersucht daher Personen, die Informationen zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der unbekannten Täter haben könnten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.