Sturmtief Nadia: Baum und Baustellenschild krachen in Halle auf Autos

Halle (Saale)/MZ - Sturmtief „Nadia“ ist am Sonntag mit Gewalt über Halle und den Saalekreis gezogen, hat aber nicht derrat massive Schäden hinterlassen wie im Norden Deutschlands. In Halle krachte ein Baum in der Schleiermacherstraße über einen Fußweg auf ein geparktes Auto. Verletzt wurde niemand. In der Krukenbergstraße riss der Sturm ein Baustellenschild um, das ebenfalls auf ein abgestelltes Auto stürzte. Auch aus dem Saalekreis wurden Sonntagvormittag erste Schäden gemeldet. In Gutenberg nördlich von Halle kiptte ein Baum um und Schlug auf einem Zaun und einem Pkw auf. „Bislang sind uns nur wenige Einsätze bekannt“, sagte Polizeisprecherin Ulrike Diener der MZ.