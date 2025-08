Hilfe bei Studienzweifeln in Halle

Halle (Saale) /MZ. - Nach der Schule stehen junge Menschen vor der Frage, was sie mit ihrem Leben anfangen. Studium kann eine Antwort sein, aber auch nach der Entscheidung für die Uni werden viele von Zweifeln geplagt, erwägen gar einen Abbruch. Im Löwengebäude am Universitätsplatz finden Studierende der Martin-Luther-Universität (MLU) in Halle Hilfe bei solchen Gedanken.