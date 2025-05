Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft Jubel in Halle: Martin-Luther-Universität ist jetzt offiziell exzellent

Sachsen-Anhalts größte Hochschule hat es erstmals in einen elitären Kreis in Deutschland geschafft und ist Teil eines Exzellenzclusters. Was das für das Land bedeutet – und womit man die Jury überzeugen konnte.