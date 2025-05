Wegen sinkender Verkäufe sind Zuliefererbetriebe und 25.000 Beschäftigte in Sachsen-Anhalt unter Druck. Mit der Politik werden Lösungen gesucht – schwenken die Produzenten im Land jetzt auf Militärgüter um?

Jobs in Sachsen-Anhalt

Will der Automobil-Zuliefererbranche in Sachsen-Anhalt beistehen: Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU).

Magdeburg/MZ - Angesichts zurückgehender Autoverkäufe sucht Sachsen-Anhalts Zulieferer-Branche neue Wege zum Erfolg. Das erklärte Landeswirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Donnerstag nach einem Gipfeltreffen mit Unternehmern und Verbänden in Halberstadt im Harz. Mehr als 25.000 Arbeitsplätze gebe es landesweit in der Zuliefererindustrie, „diese Zahl wird sich natürlich verringern“, sagte Schulze.