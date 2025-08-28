Seit 35 Jahren ist der Deutsche Mieterbund in Halle vertreten. Mit welchen Fragen sich die Rechtsberater derzeit besonders oft beschäftigen und was der Verein vom Mietspiegel hält .

Halle (Saale)/MZ. - Über einen Mangel an Arbeit kann man sich beim Deutschen Mieterbund (DMB) in Halle nicht beklagen. Täglich gehen 30 bis 40 Anfragen in der Geschäftsstelle am Alten Markt ein. Mietrecht ist ein Dauerbrenner, macht Ellen Schultz, geschäftsführende Vorsitzende des Vereins, deutlich. Und das habe sich in den vergangenen 35 Jahren – solange ist der DMB mittlerweile in Halle vertreten – nicht verändert.