  4. Reaktionen nach Bürgerversammlung: Streit im Gesundbrunnen: Das fordern die Anwohner

Nach der Vorstellung der neuen Vorschläge zur Erhaltungssatzung Nr. 55 für die Gartenstadt Gesundbrunnen zeigt sich die Bürgerinitiative zufrieden mit dem Austausch – fordert jedoch eine konkrete Richtung.

Von Hanna Schabacker 21.11.2025, 09:52
In den engen Straßen der Gartenstadt Gesundbrunnen zeigt sich das Problem deutlich: Autos parken dicht am Gehweg oder in Einfahrten.
In den engen Straßen der Gartenstadt Gesundbrunnen zeigt sich das Problem deutlich: Autos parken dicht am Gehweg oder in Einfahrten. (Foto: Hanna Schabacker)

Halle (Saale)/MZ. - Nach der Bürgerversammlung zur umstrittenen Erhaltungssatzung für die Gartenstadt Gesundbrunnen hat die Bürgerinitiative (BI) ein Schreiben an die Stadtverwaltung und die Fraktionen des Stadtrats gerichtet.