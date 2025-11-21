Reaktionen nach Bürgerversammlung Streit im Gesundbrunnen: Das fordern die Anwohner

Nach der Vorstellung der neuen Vorschläge zur Erhaltungssatzung Nr. 55 für die Gartenstadt Gesundbrunnen zeigt sich die Bürgerinitiative zufrieden mit dem Austausch – fordert jedoch eine konkrete Richtung.