Reaktionen nach Bürgerversammlung Streit im Gesundbrunnen: Das fordern die Anwohner
Nach der Vorstellung der neuen Vorschläge zur Erhaltungssatzung Nr. 55 für die Gartenstadt Gesundbrunnen zeigt sich die Bürgerinitiative zufrieden mit dem Austausch – fordert jedoch eine konkrete Richtung.
21.11.2025, 09:52
Halle (Saale)/MZ. - Nach der Bürgerversammlung zur umstrittenen Erhaltungssatzung für die Gartenstadt Gesundbrunnen hat die Bürgerinitiative (BI) ein Schreiben an die Stadtverwaltung und die Fraktionen des Stadtrats gerichtet.