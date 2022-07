Streik legt Halles Nahverkehr lahm

Halle (Saale)/MZ - Kein Bus und keine Straßenbahn verlassen an diesem Mittwochmorgen den Betriebshof der Hallenschen Verkehrs-AG (HAVAG) in der Freiimfelder Straße. Und das wird auch so bleiben. Um 2 Uhr in der Früh ist die Nachtschicht noch zurück aufs Gelände gerollt, seither werden die Ausfahrten durch Streikposten blockiert, wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Lukas Zahn sagt. Und zwar den kompletten Tag über bis Donnerstag 1 Uhr.

Braucht es diesen Streik, noch dazu am letzten Schulalltag? Ja, findet Zahn. Nach dem letzten Streik am Freitag und einer weiteren Verhandlungsrunde - Verdi fordert unter anderem 1,50 Euro mehr Stundenlohn für die Mitarbeiter - gehe es darum, weiter Druck zu machen. Denn die Arbeitgeberseite habe am Montag lediglich eine Einmalzahlung von 300 Euro brutto abgeboten, erklärt Zahn. Er nennt dieses Angebot „nicht annehmbar“.

Nach der Sommerpause gehen die Verhandlungen weiter. Am Mittwochmorgen gab es derweil auch schon hupende Unterstützung. Ein Busfahrer und auch ein Taxifahrer, die am Morgen am Betriebshof vorbeifahren, winken in Richtung der Streikenden. Und während die Straßenbahngleise verweist sind, ist an mancher Haltestelle doch eine einzelne Person auf der Wartebank zu sehen.

Sie habe nichts von dem geplanten Streik mitbekommen, sagt etwa eine Studentin, die an der Haltestelle Lessingstraße oberhalb der Ludwig-Wucherer-Straße auf die Straßenbahn wartet. Sie ärgert sich, weil sie schon spät dran ist und fragt, wie man davon erfährt? Ihre App habe es nicht angezeigt.

Sucht man auf der Internetseite der Havag die passende Verbindung, taucht dort - wenn auch etwas unscheinbar - ein kleines rotes Dreieck auf. Klickt man darauf, wird auf den Streik hingewiesen. Dort steht auch: „kein Tram- und Busverkehr möglich“.