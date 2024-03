Mit einem 96-stündigen Streik hat Verdi den Nahverkehr in Halle ab Donnerstag zum Erliegen gebracht. Am Wochenende soll der Streikposten vor dem Havag-Betriebshof abgebaut werden. Rollen dann die Bahnen wieder?

In der Nacht zu Freitag blockierten Angestellte der Havag noch die Zufahrt zum Betriebsgelände der Havag in der Freiimfelder Straße.

Halle (Saale)/MZ - Seit Donnerstag ist der Nahverkehr in Halle lahmgelegt. Nachdem die Gewerkschaft Verdi Mittwoch die Verhandlungen im kommunalen Nahverkehr für gescheitert erklärt hatte, wurden die Beschäftigten zum Streik aufgerufen. Dieser sollte 96 Stunden dauern - bis Montagfrüh 1.30 Uhr.

Der Streikposten vor dem Havag-Betriebshof in der Freiimfelder Straße war in den letzten Tagen auch über Nacht besetzt. Keine Straßenbahn konnte somit das Betriebsgelände verlassen. Auf MZ-Nachfrage erklärte am Freitag Lucas Zahn, der für Halle zuständige Gewerkschaftssekretär von Verdi, dass der Streikposten in der Nacht zu Samstag abgebaut werde. „Die Kollegen werden zum Streiken nach Hause geschickt.“

Das Tor wäre damit wieder frei. Die Havag bemühte sich denn auch umgehend, den Fahrbetrieb ab dem Wochenende wieder in die Wege zu leiten. Blieb die Frage, ob sich dafür auch genügend Fahrer finden.

Am Freitag teilte die Havag dann mit: „Wir bemühen uns, einen Ersatzverkehr am Samstag, 23. März, und Sonntag, 24. März, in der Zeit von 5 bis 20 Uhr anzubieten.“

Weiter hieß es: Zu den Straßenbahnlinien 1, 3, 5 (verkehrt nur bis Ammendorf), 7 und 10 (verkehrt auf Grund der Baustelle Mansfelder Straße zwischen Soltauer Straße und Kröllwitz) werde an den Optischen Fahrgastinformationen an den Haltestellen informiert. In den Apps würden die regulären Fahrten als nicht stattfindend markiert und seien durchgestrichen. Die stattfindenden Fahrten würden circa zwei Stunden vor Abfahrt in den Apps angezeigt.

„Die Buslinien 21, 22, 27, 36, 40 und der Schienenersatzverkehr SEV 9 zwischen Rennbahnkreuz und Hauptbahnhof verkehren“, teilte die Havag mit. Eine Echtzeitauskunft in den Apps werd nicht gewährleistet sein. Fahrgäste sollen sich an den Fahrplänen an der Haltestelle orientieren.