Handwerk in Halle Stollen-Spezialität zum Fest: Was steckte hinter der „Halleschen Wecke“ von Bäcker Kirn?
Ein Weihnachtsstollen mit Ursprung in der Saalestadt bereichert das Weihnachtsangebot der Bäckerei Kirn aus Halle. Was das alles mit dem alten Kochbuch eines Kunden zu tun hat.
30.10.2025, 05:59
Halle (Saale)/MZ. - Müsste man Stefan Kirn noch von seiner Arbeit als Handwerksbäcker überzeugen, könnte das mit Halleschen Wecken gelingen. Oder vielmehr damit, dass dem 46-Jährigen im Zusammenhang mit dieser Spezialität wieder einmal bewusst geworden ist, wie gut seine Bäckerei auf Kundenwünsche reagieren kann; viel flexibler, als es einer Großbäckerei möglich wäre. Aber der Reihe nach.