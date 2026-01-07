Sternsinger-Aktion 2026 Ein Segen für Halle in der Moritzkirche
Die Sternsinger sind zurück: Deshalb gibt es ein Treffen in der Moritzkirche am Freitag für alle Bürger aus Halle. Was das Besondere daran ist und für welches Projekt gesammelt wird.
07.01.2026, 13:00
Halle (Saale)/MZ. - An rund 250 Häusern in Halle und dem Saalekreis haben die Sternsinger in diesem Jahr den Segensspruch „Christus segne dieses Haus“ angebracht. Am kommenden Freitag, 9. Januar, 14 Uhr, werden die Sternsinger in der Moritzkirche symbolisch aus die ganze Stadt segnen.