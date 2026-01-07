weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Sternsinger-Aktion 2026: Ein Segen für Halle

Sternsinger-Aktion 2026 Ein Segen für Halle in der Moritzkirche

Die Sternsinger sind zurück: Deshalb gibt es ein Treffen in der Moritzkirche am Freitag für alle Bürger aus Halle. Was das Besondere daran ist und für welches Projekt gesammelt wird.

Von Silvia Zöller 07.01.2026, 13:00
Auch in diesem Jahr laden die Sternsinger gemeinsam mit den Halloren alle Bürger und die Stadtverwaltung in die Moritzkirche ein.
Auch in diesem Jahr laden die Sternsinger gemeinsam mit den Halloren alle Bürger und die Stadtverwaltung in die Moritzkirche ein. (Foto: Katja Pausch)

Halle (Saale)/MZ. - An rund 250 Häusern in Halle und dem Saalekreis haben die Sternsinger in diesem Jahr den Segensspruch „Christus segne dieses Haus“ angebracht. Am kommenden Freitag, 9. Januar, 14 Uhr, werden die Sternsinger in der Moritzkirche symbolisch aus die ganze Stadt segnen.