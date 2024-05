In den Freibädern der Stadt Halle ist alles vorbereitet, damit Badelustige auf ihre Kosten kommen. Was es Neues gibt und wann sich die Tore für Badegäste öffnen.

Halle (Saale)/MZ. - Strahlend blauer Himmel und nicht ein einziges Wölkchen – schöner kann sich das Wetter zur Verkündung des Auftakts der Freibad-Saison nicht präsentieren. Eingeladen hatte Ulrike Heinicke, Betriebsleiterin der Bäder Halle GmbH, ins hallesche Nordbad, um den Startschuss gemeinsam mit DLRG-Chef Holger Friedrich, dem fünffachen Schwimm-Weltrekordler Paul Biedermann und Laura Riedemann zu geben. Die 25-Jährige Laura Riedemann ist eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen des SV Halle und aktuelle Deutsche Meisterin auf 100 Meter Rücken. Und: Sie ist quasi die Schirmherrin für die Eröffnung der Freibadsaison.

Laura Riedemann ist Deutsche Meisterin über 100 Meter Rückenschwimmen. Sie hat das Ticket für Olympia in Paris in der Tasche. Foto: Katja Pausch

Bevor es an Details zur Eröffnung der Badesaison in Halles Freibädern ging, gab es noch eine frohe Botschaft: Laura Riedemann hat das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris in der Tasche. Bevor es wieder ans Training ging, ließ es sich die Lehramtsstudentin aber nicht nehmen, für ein Foto auf den „Fünfer“ des Sprungturms im Nordbad zu klettern. Zum „kurz reinspringen“ war es der Top-Sportlerin dann aber doch etwas zu kühl.

Für die Fotografen hat die Deutsche Meisterin auf 100 Meter Rückenschwimmen, Laura Riedemann, den „Fünfer“ des Sprungturms im Nordbad erklommen. Foto: Katja Pausch

Ganze 19,9 Grad Celsius zeigt aktuell das Thermometer für die Wassertemperatur im Nordbad an. Während die Messungen in Halles Freibädern Nord- und Salinebad elektronisch erfolgen, hat DLRG-Geschäftsführer Friedrich spontan per Hand nochmal nachgemessen: „Stimmt“, so sein Ergebnis.

Die Wassertemperatur wird elektronisch gemessen, doch DLRG-Chef Holger Friedrich misst spontan nochmal per Hand. Aktueller Wert: 19,9 Grad Celsius. Foto: Katja Pausch

Am 17. Mai nun fällt in Halle der Startschuss für die Freibad-Saison, nachdem in den vergangenen Wochen die Vorbereitungen für den Badesommer auf Hochtouren liefen. „Wir haben die Becken gereinigt und sämtliche Anlagen auf Vordermann gebracht“, so Ulrike Heinicke. Im Nordbad wurden außerdem die Sandflächen für das Volleyballfeld und den Campingplatz aufgearbeitet, es wurden Spielgeräte, Wasserrutschen und der Sprungturm kontrolliert und instand gesetzt, so dass der Tüv ohne Beanstandungen über die Bühne ging. Auch Neues gibt es: Sonnenhungrige können im Nordbad auf der neuen Sonnenterrasse über dem Bademeisterstand den Blick aufs Badegetümmel genießen. Apropos Genuss: Der Bad-Kiosk sorgt für das leibliche Wohl.

Alles ist vorbereitet im Nordbad - die Badegäste können kommen. Am 17. Mai öffnen sich die Tore zu Halles Freibädern. Foto: Katja Pausch

DLRG-Chef Holger Friedrich indes gibt allen Badelustigen noch Tipps mit auf den Weg. So sollte das „wilde Baden“ in unbewachten Gewässern wie Baggerseen oder Flüssen lieber unterbleiben und stattdessen eins der von Wasserrettern betreuten Freibäder aufgesucht werden. Indes: Die Eintrittspreise wurden angepasst: Der Eintritt kostet ermäßigt 60 Cent mehr, für Vollzahler 70 Cent mehr. Geöffnet sind Nordbad und Saline täglich von 10 bis 18 Uhr, ab Juni bis Mitte August dann täglich von 9 bis 20 Uhr, ab 18. August bis 19 Uhr.