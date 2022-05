Star Park II bei Halle: Vergebliches Warten auf den Ministerpräsidenten

Osmünde/Halle (Saale)/MZ - Am Montagvormittag hat sich ein Dutzend Einwohner vor dem Gemeindehaus in Osmünde versammelt. Ursprünglich wollte sich hier Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hinter verschlossenen Türen mit dem Gemeinderat treffen. Thema: Der Star Park II, der zwischen Naundorf, Dölbau und Osmünde direkt an der A14 errichtet werden soll - gegen dessen Ansiedlung es aber erheblichen Widerstand aus den Ortsteilen gibt. Am 15. Juni sollen die ehrenamtlichen Politiker der Einheitsgemeinde Kabelsketal entscheiden, ob das Projekt weiterverfolgt wird. Doch Haseloff kommt am Montag nicht nach Osmünde. Aus terminlichen Gründen, heißt es.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<