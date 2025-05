Konzept zur Rattenbekämpfung in Halle Stadtverwaltung lenkt ein: Neues Konzept gegen Ratten soll geprüft werden

Die Fallzahlen steigen seit Jahren immer weiter an. Nun hat die Stadtverwaltung ihre Meinung geändert und stellt sich in der die Idee, ein neues Rattenbekämpfungskonzept in Halle zu prüfen.