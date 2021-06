Stadtsportbund Halle sammelt Kilometer für den guten Zweck

Halle (Saale) - Der Stadtsportbund Halle, der SV Halle und die EVH GmbH Halle rufen alle dazu auf, unter dem Motto „Gemeinsam mit Energie nach Tokio“ an einer bisher einmaligen Aktion teilzunehmen. Ziel ist es, die 9.067 Kilometer bis nach Tokio symbolisch zu erlaufen.

„Gemeinsam mit Energie nach Tokio“: Wann startet die Aktion?

Die Aktion beginnt am 23. Juli und endet am 8. August. Wenn in diesem Zeitraum die gesamte Streckenleistung erlaufen wird, starten der Sportverein Halle und die EVH GmbH ein Programm für mehr Bewegung in Kinderheimen. Wer sich anmelden möchte, kann dies unter www.halle-bis-tokio.de. Unter allen Teilnehmern werden 32 attraktive Gewinne verlost.

Um noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren, fand am Freitag noch ein virtuelles Gespräch statt, an dem auch Weltrekordschwimmer Paul Biedermann und der ehemalige Zehnkämpfer Rico Freimuth teilnahmen. „Im Olympia-Zeitraum wollen wir viele Teilnehmer zur Bewegung animieren. In der Pandemie konnten wir uns alle wenig bewegen. Bei dieser Challenge macht man also nicht nur für sich etwas Gutes, sondern gleichzeitig auch etwas für Kinderheime“, sagte Paul Biedermann.

Heime brauchen Ausrüstung:„Kinder waren in der Pandemie an die Kinderheime gefesselt“

Auch Rico Freimuth ist ganz begeistert und hat sich für die Teilnehmer der Challenge noch etwas überlegt. „Wir haben ja alle mitbekommen, wie schwer es ist, aus dem Corona-Trott rauszukommen. Deshalb habe ich mir zehn Übungen ausgedacht, die in der Kampagne Stück für Stück auf der Website veröffentlicht werden. Mit Anleitung und kurzen Videos wollen wir die Leute noch einmal mehr motivieren.“

„Kinder waren in der Pandemie an die Kinderheime gefesselt. Die haben keine sportliche Ausstattung. Es fehlt an allem, was man sich vorstellen kann, ob Turnschuhe oder Ausrüstungsgestände wie Bälle. Wir wollen mit der EVH eine Balancierstrecke für die Kinder bereitstellen, damit die Schwächsten auch ein wenig in Bewegung kommen. Schaffen wir die 9.067 Kilometer nicht, müssen wir etwas weiterverhandeln“, so Ingo Mischke, der Hauptgeschäftsführer des SV Halle. (mz)