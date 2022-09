Stadtrat Halle Ticker: Knappes Rennen um Beigeordnetenposten?

Eine lange Tagesordnung erwartet die Stadträte in der September-Sitzung. Als Erstes steht die spannende Wahl des Sozialdezernenten an. Zwischen Amtsinhaberin Katharina Brederlow (SPD) und Jan Riedel (CDU) wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

Da das Stadthaus noch länger saniert wird, tagt der Stadtrat erneut in der Ulrichskirche.

14.25 Uhr: Abstimmsystem streikt

Halle (Saale)/MZ - Als alle anwesenden Räte sich in das elektronische Abstimmsystem einloggen sollen, gibt es Probleme. Die Technik streikt, es werden nur die Linken angezeigt. Die Mitarbeiter des Teams Ratsangelegenheiten fahren das System nochmal herunter und starten es neu. Nach dem zweiten gescheiterten Versuch wechselt Stadtratsvorsitzende Katja Müller auf das manielle Abstimmungssystem mit Handheben.

Technische Probleme im Stadtrat Halle Jonas Nayda

14.20 Uhr: Einwohner sorgen sich um Geflüchtete und Ausländer

In der Einwohnerfragestunde kritisieren mehrere Hallenser die Arbeit der Ausländerbehörde. Die Zustände dort seien seit Monaten unverändert schlecht, es gebe kaum Ansprechpartner oder Service. Katharina Brederlow, die Beigeordnete für Bildung und Soziales, erklärte, dass zurzeit noch mehrere Stellen in der Ausländerbehörde unbesetzt seien, man aber an einer Lösung arbeite.

Eine Bürgerin wollte zudem wissen, warum das Maritim-Hotel als Notunterkunft für geflüchtete Ukrainer geschlossen wird. Die Unterkunft habe sich als Anlaufstelle für Geflüchtete und Helfer entwickelt und den Austausch mit Behörden erleichtert. OB-Referent Oliver Paulsen erklärte, dass die Unterkunft nicht für die Beratung der Geflüchteten zuständig ist, sondern es dafür andere Stellen in der Stadt gibt. Auf der Internetseite der Stadt seien die Anlaufstellen mehrsprachig hinterlegt. Knapp 300 Personen werden das ehemalige Hotel Ende Oktober verlassen.

14.00 Uhr: Die Sitzung beginnt

Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) hat die September-Sitzung in der Ulrichskirche eröffnet. Zunächst steht die Einwohnerfragestunde an.