Neuer Solarpark im Norden von Halle geplant

Halle (Saale)/MZ - Geht es nach Plänen der EVH, dem städtischen Energieversorger, wird in den nächsten Jahren im Bereich der alten Aschehalde östlich der Köthener Straße eine große Photovoltaikfreiflächenanlage (PV-Anlage) errichtet. Auf rund 14 Hektar soll Strom mit bis zu zehn Megawatt in der Spitze gewonnen werden. Das Projekt hat am Dienstag bereits die erste Hürde genommen. Im Stadtrat gibt es aber dennoch Bedenken.