Stadtgeschichte Als Halle noch Venedig war und die Saale am Hallorenring und am Knoten 46 floss

Viele Hallenser wissen nicht, dass es in Halle vor langer Zeit einmal eine - später unterirdische - Wasserstraße entlang des Hallorenrings gab. Unterirdisch? Wasserstraße? Wir klären auf, was es damit auf sich hat und warum man heute am Knoten 46 sogar unbewusst über die Saale fährt.