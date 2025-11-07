Waren es alles nur Luftschlösser? Diese fünf millionenschweren Stadtentwicklungsprojekte in Halle sind bis heute nie realisiert worden. Wie es jetzt um die Pläne steht.

Das ist das geplante „urbane Gebiet“ am Thüringer Bahnhof in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Wenn es um große Neubauvorhaben geht, haben Investoren den Hallensern schon mehrfach wahrhaft paradiesische Versprechungen gemacht. Riesige Wohn- und Geschäftshäuser, neue Quartiere und sanierte Denkmäler waren dabei. Immer wieder sind millionenschwere Pläne dann aber auch gescheitert oder sprichwörtlich im Sande verlaufen.