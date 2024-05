Von Plattenbauten in Mittelalterstraßen - Ehemaliger Stadtarchitekt berichtet in Halle

Trägt die Handschrift der Architektin Sigrid Schaller: Bebauung am Alten Markt in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Es soll ernsthaft den Vorschlag gegeben haben, eine Straßenbahntrasse am Händelhaus entlangzuführen. Wer in Halles Rat der Stadt dagegen argumentierte, hatte zu DDR-Zeiten keinen leichten Stand, erinnert sich Wulf Brandstätter an seine Zeit im Stadtplanungsamtes, das er von 1983 an geleitet hat. ,Bist Du nun für den Frieden? Ja oder nein?’, habe man ihm damals auf seine Widerworte entgegnet.