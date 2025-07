Imagewandel, Zukunftszentrum, Millionen-Investitionen Halle an der Saale: Warum die Stadt besser ist als ihr Ruf

21 Prozent der Menschen aus den alten Bundesländern waren noch nie in den neuen Bundesländern. Stadtmarketing-Chef Mark Lange erzählt von Vorurteilen gegenüber Halle, wie die Stadt ihr Image verändert – und was Besucher überrascht.

Halle (Saale)/MZ. - „Ich war nur einmal in Halle. Zum Umsteigen. Hab in der Unterführung aufs Maul bekommen.“ Solche Kommentare liest man im Internet über Halle nicht selten. Andere schreiben von grauen Plattenbauten und Leerstand. Und irgendwo dazwischen: Stimmen, die die Stadt verteidigen, sie loben, sie lieben. Doch warum ist das Bild von Halle so zwiegespalten? Und was stimmt eigentlich noch?