Zuletzt hatten Übergriffe und Raubzüge von Jugendlichen in Halle Besorgnis ausgelöst. Wie man in der neuen Beratungsstelle Unterstützung findet.

Jugendkriminalität in Halle

Polizei am Schulhof: Mit mehr Präsenz wollen die Behörden die Jugendkriminalität eindämmen.

Halle (Saale)/MZ - Mit einer neuen Beratungsstelle für Opfer von Jugendgewalt will die Stadt vom 1. November an Betroffene ihre Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten unterstützen. Damit setzt die Verwaltung eine der Maßnahmen um, die Anfang Oktober zur Eindämmung von Angriffen Jugendlicher auf andere junge Menschen mit dem Land verabredet worden sind, wie es aus dem Ratshof heißt. Eine zunehmende Zahl derartiger Übergriffe und Raubzüge hatte zuletzt viel Besorgnis in der Stadt ausgelöst. Zum Schutz von Jugendlichen stellte die Polizei Einsatzkräfte ab, die vor Schulhöfen präsent waren.