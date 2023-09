Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtspitze hat am Freitag mit Vertretern von 35 halleschen Schulen über das Thema Jugendkriminalität diskutiert. Dabei schilderten die Teilnehmer Erfahrungen aus ihren jeweiligen Einrichtungen und äußerten konkrete Erwartungen an die Stadt. Mit diesen Informationen will die Verwaltung in den Krisengipfel am Montag mit vier Ministerien des Landes sowie der Polizeiinspektion Halle gehen.