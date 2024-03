Halle (Saale)/MZ - Als Harald Prochnow den Kofferraum seines Autos öffnet, kann man die Vorfreude seiner Hündin Nena sofort hören. Der Diensthundführer klappt die Transportbox auf und zum Vorschein kommt der Kopf einer Deutschen Schäferhündin. Das bestens ausgebildete Tier widersteht dem Drang, direkt ins Freie zu springen, und wartet geduldig, bis die Leine angelegt ist. Sie weiß: Gleich darf sie suchen.

Vier Polizeiinspektionen in Sachsen-Anhalt verfügen über eine Diensthundführereinheit: Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau und Stendal. Die größte des Landes sitzt hier in Halle. 24 Diensthundführer kümmern sich in der Saalestadt um etwa 30 Tiere und arbeiten mit ihnen zusammen. Polizeihauptmeister Prochnow ist einer von ihnen.

„Ein Spürhund ist ein Hund, der mit seiner Nase spezielle Gerüche sucht, auf die er ausgebildet ist“, so der 56-Jährige. Zum Beispiel Brandmittel, Datenträger, Leichen, Banknoten oder Rauschgift. Auf der anderen Seite gibt es Spürhunde, „die Geruchsspuren verfolgen, die man ihnen vorgibt“. Dazu gehören Fährten- und Personenspürhunde. Mit ihren feinen Nasen können sie gezielt Personen oder Gegenstände, die Personen berührt haben finden. Denn: „Keine zwei Menschen auf der Welt riechen gleich.“ Ernährung, Gesundheit und Körperhygiene sind nur einige der Faktoren, die den Individualgeruch einer Person beeinflussen und ihn für ausgebildete Hunde unterscheidbar machen.

„Der Hund muss geistig fit sein“

Doch „nicht jeder Hund kann ein Spürhund werden“, so Prochnow. Viele Rassen seien von vornherein nicht geeignet. Futter- und Spieltrieb müssten stark ausgeprägt sein, auch die Gesundheit und Stressresistenz des Tieres seien entscheidend. Außerdem wichtig: „Der Hund muss geistig fit sein.“ Weil sie gute Nasen haben, seien Gebrauchshunderassen wie der Deutsche, der Belgische und der Holländische Schäferhund für diese Arbeit prädestiniert.

Die Marke der Diensthundführereinheit (Foto: Robert Horvath)

Was Geschlecht und Rasse angehe, so habe man als Diensthundführer ein gewisses Mitspracherecht, was das Tier angeht, mit dem man schließlich für mehrere Jahre zusammenarbeitet. „Hund und Besitzer müssen vom Charakter zusammenpassen“, erklärt Prochnow. Und da der Hund nach Feierabend mit nach Hause kommt, muss ebenfalls beachtet werden, ob er zur Familie passt. Zwischen der Deutschen Schäferhündin Nena und Prochnow habe die Chemie auf Anhieb gestimmt.

Doch bevor Nena 2018 Spürhündin werden konnte, musste sie erst zum Schutzhund ausgebildet werden und Prüfungen in der Fährtenarbeit, im Gehorsam und dem Schutzdienst bestehen. Hier zeigt sich, ob und für welche Aufgabe ein Tier im Polizeidienst geeignet ist.

Prochnow und Nena spüren vermisste und verdächtige Personen auf

In der darauffolgenden Ausbildung musste Nena Personen und Gegenstände in der Stadt, auf belebten Plätzen und im Wald finden. Auch diese Herausforderung hat sie durch das Training mit Harald Prochnow gemeistert. Seither sind beide gemeinsam im Einsatz.

Doch nicht alles, was einmal gelernt ist, bleibt dem Hund auch ein Leben lang im Gedächtnis. Daher sei regelmäßiges Training sehr wichtig. Auch die Prüfung muss jährlich neu abgelegt werden. „Nena hat bisher immer bestanden“, erzählt Prochnow nicht ohne Stolz. Einmal konditionierte Gerüche, wie Rauschgift beispielsweise, die blieben ein Leben lang.

Ein gutes Team: Prochnow und Nena (Foto: Robert Horvath)

Nenas Aufgabe aber ist es, verdächtige und vermisste Personen aufzuspüren. Oder Gegenstände zu finden, die den Geruch einer bestimmten Person tragen, wie beispielsweise Beweismittel oder Diebesgut. Dabei können unter anderem Fluchtwege, auch die von Radfahrern, teils über mehrere Kilometer nachverfolgt werden. Alles, was Nena dafür braucht, ist ein Geruchsduplikat von der gesuchten Person oder vom Tatort. Einmal daran gerochen und schon läuft Nena los. Dass ihr die Suche auch Spaß macht, „das sieht man daran, wie Nena beim Suchen nach vorn will“, erklärt Prochnow.

„Nena ist ein Familienmitglied“

An einen besonderen Fall erinnert sich der Beamte noch heute. Eine in Dessau ins Krankenhaus eingelieferte Frau war plötzlich verschwunden. Von einem Ort, der von Menschen nur so wimmelt. Niemand wusste, wo die Demenzkranke war. Als er und Nena eintrafen, verfolgten sie ihre Spur: Über ihre Station war sie in die Notaufnahme gegangen, dann nach draußen und über den Haupteingang wieder ins Gebäude. Kurz nach ihrem Eintreffen fand das Team die Frau wohlauf im Foyer sitzend.

Aber „Nena ist nicht nur ein Partner und Hilfsmittel“, erklärt der Diensthundführer. „Sie ist auch eine Freundin und eine Bereicherung fürs Leben.“